"Vous êtes dégueulasses" : la banderole choc des South Winners avant OM-Lens

Plusieurs de groupes de supporters de l'OM ont déployé des banderoles hostiles aux joueurs avant la rencontre OM-Lens.

On n'ose imaginer les sifflets et les quolibets qui auraient accompagné les joueurs de l'OM à leur entrée sur la pelouse du stade Vélodrome si la rencontre face à Lens n'avait pas été jouée à huis clos à cause du coronavirus.

Avant le match, dont le coup d'envoi sera donné à 21h00, plusieurs de groupes de supporters ont déployé des banderoles dans le stade Vélodrome. Celle des South Winners est la plus marquante. On peut y lire : « Vous êtes dégueulasses ».

L'article continue ci-dessous

Les membres des MTP ont été plus courtois avec un classique : « Vous nous faites honte ».

Vous êtes honteux ! pic.twitter.com/hSStl714j5 — MTP 1994 (@MTP_1994_) January 20, 2021

Ces banderoles font suite aux mauvais résultats de l'OM qui n'a remporté qu'un seul de ses six derniers matches et reste sur deux défaites : la première contre le PSG, son rival honni, lors du Trophée des champions et la deuxième, à domicile, contre Nîmes, qui était pourtant la lanterne rouge…

Plus d'équipes

Quant à la Vieille Garde CU84, elle s'en est prise à Jacques-Henri Eyraud, le président du club avec deux messages explicites : « JH€ dégage », « €Y$CRAUD dégage », la lettre e étant systématiquement remplacée par le symbole de l'Euro.