Vodka, whisky, gin... Le dangereux cocktail de Ronaldinho

L'ancienne gloire de la Seleçao et du FC Barcelone vit des heures compliquées, et s'adonnerait à d'intempestives soirées très, très alcoolisées...

Légende de la Seleçao et du FC Barcelone, vainqueur de la Coupe du Monde en 2002 et nommé Ballon d'Or France Football en 2005, Ronaldinho fait partie du panthéon des artistes du ballon rond. Idolatré pour ses dribbles chaloupés, sa décontraction de tous les instants et son mythique sourire, le Brésilien est aujourd'hui retraité.



Ole Gunnar Solskjaer : "Paul Pogba manquerait à n'importe quelle équipe"

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le joueur passé par le Paris Saint-Germain, l'AC Milan ou encore l'Atlético Mineiro ne vit pas ses plus belles heures... Ces derniers mois, Ronaldinho vit même des heures particulièrement sombres, lui qui n'est pas épargné par les épisodes douloureux depuis l'année 2020.

L'article continue ci-dessous

Après des mois passés en prison au Paraguay, l’ancienne star brésilienne a été remise en liberté au mois d'août dernier. Pour rappel, Ronaldinho et son frère avaient été arrêtés début mars pour usage de faux documents officiels au Paraguay. Une affaire qui n'avait pas manqué de faire le tour du monde en quelques heures.

Le décès de sa mère en février l'a enfoncé...

Mais son retour à la liberté n'a pas été des plus joyeux. Quelques mois plus tard, le 21 février dernier, sa mère est malheureusement décédée des suites de complications liées à une infection par le Covid-19. Alors que le sort s'acharne, le Brésilien aurait désormais pour habitude d'abuser sur les soirées intempestives et la boisson.



"Ronaldinho commence à boire de la vodka, du whisky, du gin le matin et ne cesse de boire que le lendemain matin. Nous avons remarqué que c'est devenu plus fréquent depuis la mort de sa mère", a ainsi expliqué son entourage au journal brésilien Extra, dans des propos relayés par AS.

"Il fait des barbecues, il danse, il va toujours très loin. Il vit dans une forteresse avec tout ce dont il a besoin. Il a un coeur immense et essaie d'être généreux avec ses amis, mais ils ne sont pas tous de vrais amis et je peux voir les dégâts qui lui sont infligés", ajoute l'un de ses proches. Il faut sauver le soldat Ronaldinho !