Vissel Kobe, Andres Iniesta absent pour quatre mois

Blessé lors des quarts de finale de la Ligue des Champions asiatique, le milieu espagnol souffre d’une rupture du muscle fémoral.

Parti au durant l’été 2018, Andres Iniesta a un peu disparu des radars européens mais le milieu de terrain espagnol joue encore bien au foot. Véritable star du football nippon sous les couleurs du Vissel Kobe, Iniesta a remporté la Coupe de l’Empereur et la Supercoupe du Japon depuis son arrivée.

Aux côtés de Thomas Vermalaen et Sergi Samper, ses anciens coéquipiers au , le champion du monde 2010 dispute actuellement la Ligue des Champions asiatique au . Après avoir éliminé le SIP Shanghai en huitièmes de finale, Kobe s’est sorti des griffes du Suwon Samsung à l’issue de la séance des tirs au but.

Homme central du Vissel

Entré dans les dernières minutes de la rencontre après une première alerte musculaire en huitièmes, Iniesta a montré la voie aux siens en transformant son penalty. Néanmoins, ce fut l’effort de trop puisque les examens médicaux ont révélé une rupture du muscle fémoral droit. Une blessure assez importante surtout pour un joueur âgé de 36 ans et qui va le tenir éloigné des terrains pendant un certain temps.

Suite à l’opération réalisée dans un hôpital de Barcelone en présence d’un membre du staff médical du Vissel Kobe, le club japonais a annoncé que sa star sera absente pendant une période de quatre mois. Un sacré coup dur pour le club nippon, qui a dû rendre les armes contre le club sud-coréen d’Ulsan sans son maître à jouer.

En fin de contrat dans un an

Andres Iniesta, le milieu aux 131 sélections avec la Roja, compte bien revenir à son niveau pour vivre ses derniers moments de footballeur. A 36 ans, il est sous contrat jusqu’en janvier 2021 avec le club japonais, ce qui devrait être sa dernière danse.

"On a évalué que la meilleure décision était d'opérer et avoir ainsi plus de sécurité concernant le rétablissement et la durée d'indisponibilité, a-t-il écrit sur les réseaux sociaux. Mon objectif est de revenir le plus vite possible pour profiter de ce qui me plaît le plus. Toute mon énergie est donc portée sur mon rétablissement et sur le travail qu'il me reste à faire"