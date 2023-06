Vinicius va mettre en place une équipe contre le racisme

La star du Real Madrid, Vinicius Junior, est sur le point de devenir le visage de la campagne antiraciste de la FIFA, après avoir accepté de rejoindre un comité dirigé par des joueurs qui s'occupe de la question.

Le président de la FIFA, Gianni Infantino, a confirmé hier qu'il avait demandé à Vinicius d'aider la FIFA à traiter la question et à recommander des sanctions plus sévères. Il avait pourtant affirmé qu'il n'y avait pas de racisme dans le football il y a sept ans.

S'adressant aux médias après cette annonce, Vinicius s'est félicité de ce soutien.

"Je tiens à remercier le Real Madrid, la CBF et le président de la FIFA après l'épisode de Mestalla. Nous resterons ensemble jusqu'à la fin pour continuer le combat".

Vinicius a ensuite expliqué qu'il avait reçu la visite d'Infantino.

"Infantino est venu à l'hôtel pour me demander quels joueurs pouvaient m'aider. Tous ensemble, nous sommes meilleurs. Je veux continuer à aider les enfants et les personnes qui souffrent. Cela n'arrive pas seulement dans les stades, en Espagne, cela arrive partout mais tout le monde n'a pas la force de le dire. Je veux continuer à aider ceux qui en ont besoin", a expliqué la Cadena SER. Vinicius s'exprimait après l'entraînement du Brésil.

En ce qui concerne sa propre capacité à faire face à de tels abus, il a souligné le rôle de sa famille.

"J'ai la tête froide. Ma famille m'a aidé depuis que je suis tout petit. J'ai souffert non seulement du racisme, mais aussi de toute la pression que j'ai ressentie depuis mes débuts à l'âge de 16 ans.

Cette saison, Vinicius a été victime d'un grand nombre d'insultes raciales et n'a jamais hésité à le faire. Étant donné qu'il a désormais une voix au sein de l'instance dirigeante du football mondial, la pression est sur la FIFA pour qu'elle prenne des mesures et donne suite aux suggestions de Vinicius. Dans le cas contraire, on aura l'impression qu'elle se contente d'accorder un intérêt de pure forme à une question qui en a déjà fait l'objet.