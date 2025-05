Vinicius s'en prend à un supporter du Barça, l'incident choquant

Real Madrid vs Majorque

La star du Real Madrid, Vinicius Junior, a passé un après-midi à oublier face à Barcelone lors du Clasico.

Même après sa sortie, la situation ne s'est guère améliorée pour le Brésilien. Alors qu'il boitait jusqu'au banc, Vinicius s'est disputé avec un supporter barcelonais.

Vinicius est sorti à sept minutes de la fin du match, après une belle passe décisive pour Kylian Mbappé. Cependant, il a peiné à entrer dans le jeu après un quart d'heure prometteur et, en seconde période, n'a pas pu exploiter plusieurs contre-attaques prometteuses.

Derrière le banc du Real Madrid, un supporter barcelonais a été aperçu brandissant un ballon de plage sur Vinicius, une provocation courante en Liga ces derniers temps pour les Brésiliens. Après l'échec de Vinicius au Ballon d'Or, les supporters adverses ont commencé à scander « Vinicius, ballon de plage ».

Au-delà des mérites de cette tradition, Vinicius, frustré, a réagi, semblant crier une réponse au supporter, pointé du doigt et en colère.

La sortie de Vinicius a suscité une certaine consternation chez les Madridistas. Vinicius a d'abord semblé demander un remplacement, puis Carlo Ancelotti a envoyé Endrick Felipe à l'échauffement. Vinicius a ensuite décidé qu'il pouvait continuer à jouer, avant de demander à nouveau le changement.

C'est le jeune Victor Munoz qui l'a remplacé et a eu une occasion en or d'égaliser, Rodrygo Goes restant sur le banc. Il aurait dit à Ancelotti qu'il ne se sentait pas à sa place.

On ne sait pas encore dans quelle mesure son entorse à la cheville sera affectée. Les Merengues ont encore trois matchs à jouer dans les deux prochaines semaines, avec peu d'enjeux, avant de partir pour le Brésil affronter l'Équateur et le Paraguay. Ce sera probablement aussi avec Carlo Ancelotti, et à son retour, il sera sous les ordres du nouvel entraîneur Xabi Alonso. Dans cinq semaines, le Real Madrid disputera la Coupe du Monde des Clubs.