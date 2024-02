Vinicius ne compte pas s'écraser devant Mbappé

Vinicius ne compte pas céder son trône facilement à Mbappé, comme le démontrent ses stats folles.

La saison n'a pas été des plus faciles pour Vinicius Junior, qui a manqué plus de deux mois de compétition en raison de blessures aux ischio-jambiers. Malgré cela, il a réalisé des performances fantastiques et ses chiffres montrent qu'il est toujours l'un des meilleurs attaquants d'Europe. Kylian Mbappé n'aura pas un rôle de tout repos pour le détrôner sur l'aile gauche au Real, la saison prochaine.

Comme le rapporte Milannews, Vinicius a ainsi contribué à 19 buts toutes compétitions confondues cette saison (12 buts, 7 passes décisives). Seul Leroy Sané (21) en a plus, suivi de près par Heung Min-Son (18) et Ferran Torres (Barcelone).

Meilleur que Mbappé ? Les stats folles de Vinicius

En outre, Vinicius est le meilleur joueur en termes de nombre de minutes par but ou passe décisive. Il en marque en moyenne une toutes les 102 minutes, soit autant que Son, et mieux que Torres (111), Sané (124) et Rafael Leao (141).

Vinicius espère pouvoir améliorer encore ces chiffres d'ici la fin de la saison. Le Real Madrid y croit, car il vise une fin de saison riche en trophées. En attendant Mbappé...