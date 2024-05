Vinicius - Mbappé, le message est passé

Le Real Madrid participera à une nouvelle finale de la Ligue des champions après son retour en force pour battre le Bayern Munich mercredi.

Les Blancos ont marqué deux fois après la 89e minute pour s'assurer une courte victoire sur le vice-champion de Bundesliga et une place en finale à Wembley le 1er juin, où ils affronteront le Borussia Dortmund. Vinicius Junior a été l'un des principaux catalyseurs de ce succès. L'attaquant brésilien n'a peut-être pas marqué de but ni délivré de passe décisive, mais il a martyrisé Joshua Kimmich sur la gauche du terrain et a été à l'origine de plusieurs des meilleurs moments offensifs de son équipe.

Avec l'arrivée imminente de Kylian Mbappé à Bernabeu, c'était le moment idéal pour Vini de montrer ce qu'il peut faire dans son rôle favori. FootballCritic lui a attribué une note de 7,7 sur 10. Il a réalisé sept dribbles, soit plus que toute l'équipe du Bayern réunie, et a effectué 12 touches de balle dans la surface, un chiffre deux fois supérieur à celui de tous les autres joueurs. Homme du match, Vinicius a également enregistré plus de tirs et de tirs cadrés que n'importe quel autre joueur.

Quelle sera la place de Mbappé au Real Madrid ?

Le Bondynois, qui avait déçu lors de la défaite du PSG en demi-finale contre le Borussia Dortmund, a dû regarder le match avec une certaine inquiétude. Après tout, le Français a ouvertement admis que son rôle préféré était sur l'aile gauche et qu'il n'aimait pas jouer dans l'axe.

Vinicius Jr, quant à lui, vient de montrer à Mbappé qu'il est le meilleur lorsqu'il s'agit de jouer dans son rôle préféré. Les supporters madrilènes se réjouissent de l'arrivée prochaine du joueur de 25 ans chez les champions de Ligue 1, mais ils s'interrogent sur la place qu'il occupera dans son nouveau club. Pourquoi Vini, qui a éclipsé tous les autres joueurs du Real Madrid cette saison, y compris Jude Bellingham, devrait-il abandonner son meilleur rôle pour laisser la place au nouveau venu ?

Qu'en est-il de Mbappé ? À première vue, il sera cantonné au rôle d'avant-centre, une position dans laquelle son talent ne peut être exploité qu'à 80 %. Il est peu probable que la relation soit heureuse, surtout si l'on considère que le Français a l'habitude de faire les choses à sa façon. Pour l'année à venir, il appartiendra à Ancelotti de gérer une situation qui promet d'être explosive et qui pourrait soit élever le Real Madrid, soit l'entraîner dans un feuilleton malvenu.