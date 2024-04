Vinicius - Mbappé, le clash inévitable

Il est presque certain que Kylian Mbappé rejoindra finalement le Real Madrid cet été.

Bien que rien n'ait encore été révélé, on s'attend à ce qu'une annonce soit faite avant la fin de la saison - le joueur de 24 ans a déjà informé le Paris Saint-Germain qu'il quitterait le club à l'expiration de son contrat en juin.





L'une des grandes dynamiques sur lesquelles les gens se sont concentrés en ce qui concerne le transfert probable de Mbappé vers Los Blancos est la façon dont il jouera aux côtés de Vinicius Junior, un autre des meilleurs joueurs du monde. Les deux joueurs ont tendance à évoluer sur le côté gauche, ce qui pourrait poser des problèmes quant à leur utilisation.



L'expert français Jonathan Johnson a déclaré à CaughtOffside qu'il ne s'attendait pas à ce que cela fonctionne à long terme, ce qui pourrait amener Vinicius à quitter le Real Madrid à un moment ou à un autre.



"Il y a eu des rapports liant Vinicius Junior au PSG et j'ai toujours dit depuis le début que je pouvais voir un moyen logique pour le Real Madrid et le PSG de potentiellement faire des affaires pour Mbappé (alors qu'il était sous contrat) en échangeant Vinicius et Mbappé pour retirer de l'argent de l'équation.



"Je ne pense pas que ce soit l'intention du Real Madrid pour le moment, cependant, je pense que Los Blancos veulent combiner les deux joueurs. Mais il se pourrait qu'à un moment donné, en raison de la position qu'ils occupent tous les deux sur le terrain, un affrontement devienne inévitable. Il n'y aura pas forcément de tension, mais il pourrait y avoir un conflit d'intérêts entre les deux, car ils voudront tous les deux la même place dans le onze de départ.



"Si Vinicius devenait disponible à un moment donné, je pense que le PSG serait très intéressé, mais je ne pense pas qu'ils le voudraient dans un scénario où ils devraient payer pour Vinicius, après avoir perdu Mbappé sur un transfert gratuit. Je pense que le PSG préférerait un échange, mais il est évident qu'à l'heure actuelle, cela ne semble pas probable avec le contrat de Mbappé qui expire, et il ne semble pas que la star de Vini Jr soit sur le déclin au Real Madrid, en tout cas pas suffisamment pour qu'il soit utilisé dans une transaction d'échange.



"Je ne pense pas que (Vinicius rejoignant le PSG) soit une perspective irréaliste à un moment donné dans le futur, mais pour l'instant rien ne se passe - il ne semble pas que le scénario va s'ouvrir. Cela pourrait changer, mais je ne pense pas que ce scénario soit envisageable dans l'immédiat.