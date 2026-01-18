Vinicius Jr va-t-il vraiment quitter le Real ?

Le départ de Xabi Alonso aurait dû apaiser les tensions et marquer un nouveau départ. Mais au Real Madrid, le calme n'est jamais durable. Samedi, lors d'une victoire insipide contre Levante, le Santiago Bernabéu a cherché des coupables à la crise latente qui couve. Et sa cible était toute trouvée. Plus que quiconque, un joueur a été conspué, sifflé à chaque prise de balle, désigné comme le symbole d'une équipe qui a perdu son âme. Une humiliation publique pour un joueur au caractère aussi émotif.

"Je ne veux pas jouer où on ne veut pas de moi"

Le point de rupture semble atteint. Selon les informations explosives du quotidien espagnol El Periódico, la réaction du public a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Blessé et se sentant trahi par un public qu'il a tant fait rêver, Vinicius Jr aurait confié à son entourage son désir de plier bagage. La phrase, rapportée par le journal, est sans équivoque : "Je ne veux pas jouer dans un endroit où on ne veut pas de moi". Une déclaration qui sonne comme un ultimatum et qui plonge le club dans le chaos.

Ce n'est pas la première fois que le Brésilien exprime son mal-être. Mais cette fois, la menace est à prendre très au sérieux. Le conflit avec Xabi Alonso n'était qu'un symptôme. La vraie blessure vient des tribunes. Vinicius ne comprend pas comment les supporters ont pu se retourner contre lui, lui qui a porté l'équipe, gagné des Ligues des Champions et qui n'a pas hésité à jouer des matches de coupe ingrats quand d'autres stars se sont "effacées". Ce sentiment d'injustice est aggravé par des négociations pour sa prolongation de contrat qui traînent, le club refusant de l'aligner sur le statut de Kylian Mbappé.

Un départ crédible ? Les options sur la table

Un départ est-il vraiment crédible ? Oui, car le lien de confiance avec les supporters, essentiel pour un joueur comme lui, est brisé. La défense publique de son nouvel entraîneur, Álvaro Arbeloa, ne suffira peut-être pas à recoller les morceaux. Reste la question cruciale : qui a les moyens de s'offrir Vinicius Jr ? La liste est extrêmement courte. Seuls quelques clubs peuvent rêver d'une telle opération. Le PSG, toujours en quête de stars mondiales, est une destination évidente. L'Arabie Saoudite, avec sa puissance financière sans limite, est une autre piste.

Le dossier est désormais sur le bureau de Florentino Pérez. Le président doit gérer une crise majeure, née dans son propre stade. Il doit choisir entre tenter de reconquérir le cœur de sa star ou accepter de la voir partir, ce qui constituerait un échec retentissant. L'avenir de Vinicius Jr au Real Madrid n'a jamais été aussi incertain.