La grande promesse d'Arbeloa à Vinicius

Facilement dominés en première période, les Madrilènes ont finalement décroché une victoire importante grâce à deux buts inscrits en sept minutes en seconde.

Selon Marca, l'entraîneur Alvaro Arbeloa a analysé le match. Il a souligné l'importance de cette victoire et expliqué comment il avait opéré des changements à la mi-temps pour obtenir une meilleure performance en seconde période.

« C'était une victoire fondamentale. Nous savions d'où nous venions, d'une semaine difficile, difficile à digérer. Ces trois points étaient cruciaux. Nous avons gagné devant nos supporters, et maintenant, concentrons-nous sur mardi.

Il fallait accélérer le jeu. Levante nous attendait en défense et cela nous servira de leçon pour les prochains matchs, en Ligue des Champions comme en Liga. Si nous voulons faire mal aux équipes qui se tiennent comme ça, nous devons jouer plus vite, multiplier les appels… Beaucoup de mobilité. Il faut être polyvalent. » Il faut faire preuve de beaucoup de patience. Nous aurons de nombreux matchs éprouvants où il faudra travailler dur en première mi-temps et conclure en seconde.

L'une des nouveautés de ce match a été les sifflets réguliers adressés aux joueurs du Real Madrid, Vinicius Junior étant la cible principale. Arbeloa s'est exprimé à ce sujet, affirmant que les supporters ont le droit d'exprimer leur opinion.

« Je ne pense pas qu'ils sifflent à chaque match. Je respecte énormément ce public car l'exigence qu'il place pousse les joueurs à donner le meilleur d'eux-mêmes. Que personne n'oublie ce que Vini a accompli ici : il a porté l'équipe sur ses épaules et nous a offert des titres. Il est l'un des nôtres et le restera longtemps.

Vous savez que j'ai toujours eu un grand respect pour le Bernabéu. J'ai moi aussi été souvent sifflé, et ce qui fait notre force, ce sont les exigences de ce club. Nous devons toujours bien les gérer car ils savent que nous pouvons faire beaucoup mieux et être au niveau du Real Madrid. Nous devons leur donner beaucoup plus, et surtout cette semaine. »

Malgré cela, Arbeloa est convaincu que Vinicius retrouvera bientôt son meilleur niveau.

« Je vais tout faire pour que Vinicius retrouve son meilleur niveau. Je vais exiger de mes joueurs qu'ils le repèrent. Il n'a peur de rien, il a du caractère, il a défendu ce club avec acharnement, c'est l'un des joueurs les plus imprévisibles, si ce n'est le plus imprévisible, au monde. Il incarne l'esprit du Real Madrid. Ce qu'il a accompli enfant au Real Madrid est exceptionnel. Il va nous offrir de nombreux titres, comme il l'a déjà fait. »