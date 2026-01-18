Vinicius et Bellingham sifflés, le Bernabeu se venge

Suite au limogeage de Xabi Alonso et à l'humiliation des Merengues en Coupe du Roi face à Albacete, club de deuxième division, les supporters du Santiago Bernabéu ont dirigé leur colère contre le duo d'attaque et le président du club, Florentino Pérez.

Après la défaite du Real Madrid en finale de la Supercoupe d'Espagne face à Barcelone le week-end dernier, le règne d'Alonso à la tête de l'équipe a pris fin, l'Espagnol quittant officiellement le club d'un commun accord.

Le Real Madrid a déclaré dans un communiqué : « Le Real Madrid CF annonce que, d'un commun accord avec Xabi Alonso, il a été décidé de mettre fin à son mandat d'entraîneur de l'équipe première. Xabi Alonso restera à jamais dans le cœur de tous les supporters madrilènes car il est une légende du Real Madrid et a toujours incarné les valeurs de notre club. Le Real Madrid sera toujours sa maison. Notre club remercie Xabi Alonso et l'ensemble de son équipe technique pour leur travail et leur dévouement durant cette période, et leur souhaite le meilleur pour la suite de leur carrière. »

Bien que cette nouvelle ait dû être une grande déception pour l'ancien joueur madrilène, Alonso a publié un message empreint de dignité après son départ.

Il a écrit sur Instagram : « Cette étape professionnelle s'achève, et elle ne s'est pas déroulée comme nous l'aurions souhaité. Entraîner le Real Madrid a été un honneur et une responsabilité. Je remercie le club, les joueurs, et surtout les supporters madrilènes pour leur confiance et leur soutien. Je pars avec respect, gratitude et la fierté d'avoir donné le meilleur de moi-même. »

L'entraîneur de l'équipe réserve du club, Alvaro Arbeloa, a rapidement été nommé successeur d'Alonso, mais l'ancien joueur de Liverpool a connu des débuts catastrophiques avec une défaite en coupe face à une équipe de division inférieure.

Kylian Mbappé, meilleur buteur du Real Madrid, a été l'un des premiers joueurs des Merengues à rendre hommage à Alonso après son départ. Son coéquipier Bellingham a tardé à adresser ses meilleurs vœux à l'Espagnol, ce qui lui a valu d'être qualifié de « traître ». Mais l'ancien joueur du Borussia Dortmund, qui a écrit à Alonso sur les réseaux sociaux : « Merci Monsieur. Ce fut un plaisir, tous mes vœux de réussite pour la suite !», a réfuté les rumeurs selon lesquelles il n'aurait pas soutenu Alonso lorsqu'il était sur le banc.

Cette semaine, il a écrit : « Jusqu’à présent, j’ai laissé passer beaucoup trop de choses, espérant toujours que la vérité finirait par éclater. Mais franchement… Quelle ânerie ! Je plains sincèrement les gens qui gobent les paroles de ces clowns et de leurs « sources ». Ne croyez pas tout ce que vous lisez ; de temps en temps, ces gens-là doivent rendre des comptes pour avoir diffusé ce genre de désinformation nuisible dans le seul but de générer des clics et d’alimenter la polémique. »