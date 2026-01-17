Un Real à deux visages s'impose dans la douleur face à Levante

L'incendie couvait, il a failli tout dévaster. Dans un Santiago Bernabéu en ébullition, au bord de la rupture sentimentale avec son équipe, le Real Madrid a réussi l'essentiel : éteindre les flammes et sauver les meubles. Après la débâcle en Coupe face à Albacete, les débuts d'Álvaro Arbeloa sur le banc madrilène ont été tout sauf une partie de plaisir. Victorieux du Levante (2-0) grâce à une seconde période salvatrice, le Real reste au contact du Barça, mais la fracture avec son public est béante. Les mouchoirs blancs et les sifflets ont parlé : la patience est morte.