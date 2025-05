"Vinicius, fils de p***", Thibaut Courtois pète un câble

Thibaut Courtois a été filmé en train de crier « Vini, fils de p***** » à Vinicius Junior après son erreur contre Barcelone.

Lors d'un Clasico houleux, Vinicius Jr. (Real Madrid) a tenté un coup franc rapide hors de sa surface, ce qui a entraîné une perte de balle et a permis à Lamine Yamal (Barcelonais) de tirer au but. Une parade précise du Belge lui a permis de ne pas encaisser le but. Le gardien madrilène s'est alors rué sur Vinicius et a semblé dire « Vini, p**a madre », ce qui se traduit directement par « Vini, fils de p***** ». Il existe d'autres significations à cette expression espagnole, si tant est que ce soit bien ce que Courtois a dit, bien que toutes comportent des jurons et expriment une frustration intense.

Ce n'est pas le seul moment du match où Vinicius Jr a suscité la frustration de ses coéquipiers. Plus tard dans la rencontre, alors que le Real Madrid attaquait, Kylian Mbappé a créé des espaces et s'est positionné parfaitement pour recevoir une passe. Cependant, Vini a choisi de marquer lui-même et a manqué le cadre. Visiblement frustré, Mbappé a fait signe au Brésilien qu'il était complètement démarqué. De fait, Madrid a perdu le match 4-3, mettant ainsi fin à ses espoirs de titre en Liga.

Courtois a appelé à davantage de travail d'équipe et de responsabilisation face à la récente baisse de forme de l'équipe. « Parfois, il faut faire preuve d'autocritique et tout évaluer », a déclaré le joueur de 33 ans après la défaite en Ligue des champions contre Arsenal en avril. « Cela doit être fait par tout le monde… nous devons nous concentrer davantage sur le jeu collectif, pas seulement sur les efforts individuels. »