Vinicius et Camavinga, la Bromance continue

Le vestiaire du Real Madrid n'a jamais été aussi sain qu'au XXIe siècle, avec un groupe de jeunes joyeux qui s'appuie sur un noyau de vétérans.

La force des liens qui les unissent est évidente et, pour certains d'entre eux, elle va au-delà du terrain. Pendant l'été, Eduardo Camavinga a été vu en train de traîner avec ses coéquipiers brésiliens Vinicius Junior et Rodrygo Goes dans la ville natale du premier, Rio de Janeiro. Le milieu de terrain français a plaisanté sur le fait qu'il était en train de devenir un Brésilien d'adoption.

Les deux joueurs semblent bien s'entendre et les deux blessés passent leurs vacances aux États-Unis ensemble. Comme le précise Diario AS, Vinicius a assisté à un match de la NBA opposant le Thunder d'Oklahoma City aux Lakers de Los Angeles. Camavinga a préféré assister à un match de la NFL, et a assisté à la victoire des LA Rams sur les Raiders de Las Vegas, qui conservent leurs chances de participer aux play-offs.

Le Real Madrid a effectué une tournée de pré-saison aux États-Unis pendant l'été, et l'une de ses bases était Los Angeles. Les deux joueurs poursuivent leur convalescence en s'entraînant ensemble dans les installations du LA Galaxy. Ils devraient tous deux reprendre l'entraînement avec le Real Madrid à leur retour, afin d'être prêts pour le match de Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético de Madrid le 10 janvier.