Vinicius en Arabie saoudite ? Un transfert pharaonique se prépare !

Real Madrid vs Majorque

La superstar du Real Madrid, Vinicius Junior, n'est pas près de prolonger son contrat avec le géant de la Liga cet été.

L'international brésilien reste un élément essentiel dans les plans de Xabi Alonso dans la capitale espagnole, mais des questions se posent pour les deux parties après l'élimination en Coupe du monde des clubs de la FIFA.

La défaite humiliante 4-0 en demi-finale face à son rival PSG a attiré l'attention sur Alonso et ses joueurs, Vinicius étant particulièrement critiqué.

Le Real Madrid serait peu impressionné par ses performances aux États-Unis, ce qui lui vaudrait une sanction, ce qui pourrait avoir des répercussions sur son avenir.

L'intérêt continu de la Ligue professionnelle saoudienne reste en arrière-plan et le Real Madrid attend une réponse de son numéro 7.

Le Real Madrid travaille sur un nouveau contrat avec Vinicius, et il a été rapporté qu'un accord avait été conclu - l'idée étant de le signer plus tard cet été - mais cela ne semble plus être le cas.

Son contrat actuel dans la capitale espagnole court jusqu'en 2027, et le Real Madrid souhaite le prolonger jusqu'en 2030, mais la situation est désormais au point mort.

Les clubs saoudiens sont en alerte face à cette situation, car le Real Madrid cherche à éviter qu'il n'entre dans les 12 à 18 derniers mois de son contra

Le joueur de 24 ans a répondu à des questions sur son avenir lors de la Coupe du monde des clubs, ce qui donne de l'espoir au Real Madrid.

« J'espère pouvoir rester ici pendant de nombreuses années. J'ai toujours dit que c'était le club de ma vie. Je suis très heureux avec l'entraîneur et le staff, j'espère pouvoir rester », selon Mundo Deportivo.

« J'ai un contrat de deux ans jusqu'en 2027. Je veux rester toute ma carrière et entrer dans l'histoire de cette équipe. »

L'agent de Vinicius bloque les négociations avec le Real Madrid

Le Real Madrid ayant effectivement suspendu les négociations, le joueur n'a pas encore pris de décision, et selon Cadena COPE, ses représentants auraient confirmé qu'aucun renouvellement n'était prévu.