Vinicius, c'est fini ! Le divorce est consommé

Jouer au Real Madrid présente de nombreux avantages, mais aussi des inconvénients.

Alors que dans d'autres stades emblématiques, les superstars peuvent compter sur un soutien quasi indéfectible des supporters, au Santiago Bernabéu, la relation avec les joueurs est différente.

Aucun club n'est aussi exigeant, et les Madridistas se sentent tout à fait en droit d'exprimer leur frustration envers leurs propres joueurs comme envers l'adversaire, si les choses ne se passent pas comme prévu. La star de l'été, Kylian Mbappé, en a été pleinement conscient la semaine dernière, après avoir quitté le terrain sur blessure et avoir été sifflé, avant d'être à nouveau sifflé dimanche soir sur les écrans géants, alors qu'il était en tribunes.

Un autre joueur qui ressent la frustration du public du Bernabéu est Vinicius Junior. L'ailier brésilien était devenu l'un des enfants les plus aimés du Real Madrid après avoir mené les Merengues à deux Ligues des champions en trois ans, mais la situation s'est dégradée l'année dernière. Marca indique notamment que Vinicius a ressenti une certaine distance entre lui et le public la semaine dernière.

Vinicius vers le départ

Ils affirment que Vinicius, également sifflé lors de l'élimination du Real Madrid face à Arsenal, en avait à la fois assez des supporters et se sentait redevable envers eux. Déçu par sa performance contre les Gunners, Vinicius s'est montré le plus acharné et le plus insistant des joueurs du Real Madrid face à l'Athletic Club dimanche, cherchant à se racheter. Cependant, sifflé lors des deux matchs, il est contrarié et blessé par leur réaction.

Le Real Madrid a la réputation d'être un public capricieux, et rares sont ses héros qui n'échappent pas à un sifflement lors de leur passage au Bernabéu. Le meilleur exemple est peut-être Cristiano Ronaldo, qui, bien qu'étant le plus grand joueur de l'histoire moderne du Real Madrid, a également reçu sa part de frustration dans les tribunes.