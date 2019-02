Vinicius Jr convoqué en sélection brésilienne, Thiago Silva et Daniel Alves rappelés

L'ailier du Real Madrid, Vinicius Jr, vient de recevoir sa première convocation en équipe nationale brésilienne.

Le mois prochain, l'équipe national brésilienne défie successivement la République Tchèque (23 mars) et le Panama (26 mars) en amical. Des rencontres amicales qui devraient voir Vinicius Junior effectuer ses grands débuts sur la scène internationale. Le sociétaire du Real Madrid vient d'être convoqué pour la première fois par le coach auriverde, Tite.

Vinicius Jr pour suppléer Neymar

Vinicius Jr (18 ans) a été retenu à la suite de ses belles prestations avec les Merengue. Depuis quelques semaines, l'ancien prodige de Flamengo évolue comme titulaire au sein de l'attaque des champions d'Europe. Santiago Solari le préfère même à des éléments plus chevronnés tels que Gareth Bale et Marco Asensio. Une confiance que le Brésilien lui rend bien. Il compte notamment quatre buts et huit passes décisives, toutes compétitions confondues.

Jusqu'ici, Vinicius Jr n'avait joué que pour les équipes jeunes de la Seleçao. En 2017, il avait été désigné meilleur joueur de la Copa America des moins de dix-sept ans. Avec les Espoirs brésiliens, il est apparu à quatre reprises.

Essa é a primeira convocação da #SeleçãoBrasileira no ano, para os amistosos contra Panamá e República Tcheca! #GigantesPorNatureza



🇧🇷🇵🇦 - 23/03

🇧🇷🇨🇿 - 26/03 pic.twitter.com/z9UvBvMjIY — CBF Futebol (@CBF_Futebol) February 28, 2019

La convocation de Vinicius arrive à un moment où les quintuples champions du monde se retrouvent privés de Neymar Jr. La star du PSG est blessé et ne pourra pas participer à ce rassemblement.

Thiago Silva et Daniel Alves de retour

Pour rappel, cette année, le Brésil sera le pays hôte de la Copa America. Les Auriverde sont déterminés à remporter cette compétition, d'autant plus qu'ils ne l'ont plus conquise depuis 2007. S'il convainc lors de ses premières sorties, Vinicius a de fortes chances de faire partie de l'aventure.

À noter par ailleurs que Tite a aussi fait appel au trio parisien : Thiago Silva, Dani Alves et Marquinhos. Les deux premiers n'avaient pas été pas retenus lors des derniers matches de 2018. Enfin, on relèvera aussi la convocation de l'ancien monégasque Fabinho, très en vue actuellement sous la tunique de Liverpool.