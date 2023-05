Vinicius au PSG ? L'avis tranché d'Ancelotti

L'entraîneur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a apaisé les craintes de la capitale espagnole

Les supporters merengue sont triste de voir Vinicius Junior quitter le club en raison des persécutions raciales dont il a fait l'objet en Liga cette saison.

Le Brésilien a été expulsé dimanche après avoir été victime d'insultes raciales plus tôt dans le match. C'est la dixième fois cette saison que des insultes raciales à l'encontre de Vinicius sont signalées aux autorités, avec des amendes de 4 000 euros et des interdictions de stade à la clé.

Après le match, Vinicius a fait plusieurs déclarations sur l'affaire et les abus auxquels il est confronté, mais l'une d'entre elles a été reprise, à savoir qu'il "combattra le racisme jusqu'à la fin, même si c'est loin d'ici". Il est possible qu'il ait fait référence à la fin qui est loin d'ici, mais certains se sont demandés si cela ne signifiait pas loin de Madrid.

Mardi midi, Carlo Ancelotti a apaisé les rumeurs de départ du club lorsqu'on lui a demandé si Vinicius pourrait partir.

"Je pense que non, parce qu'il aime le football et il aime le Real Madrid. Son amour pour le club est grand et il veut faire sa carrière ici".

"Il n'a pas perdu son enthousiasme, non. Nous verrons la sanction qu'il a et nous évaluerons la possibilité de lui donner plus ou moins de jours de repos. S'il perd deux matches, je lui donnerai une semaine de vacances pour qu'il soit prêt contre l'Athletic. Et s'il perd un match, non, il jouera à Séville".

Ancelotti a également souligné qu'il s'agissait d'un incident terrible, mais aussi d'une opportunité.

"Nous sommes tous préoccupés par ce qui s'est passé. Il me semble juste que l'on parle autant de ce sujet. C'est une excellente occasion d'améliorer les choses. Vinicius est triste et il ne s'est pas entraîné aujourd'hui parce qu'il avait une petite gêne au genou. Il est sanctionné pour demain... ce qui ouvrirait un autre débat.

En ce qui concerne l'état émotionnel de Vinicius en général, Ancelotti a admis qu'il était logiquement déprimé.

"Oui, il est très triste. Mais il sait qu'il a le soutien de tout le monde, pas seulement de Madrid. C'est un soutien inconditionnel... même pour les rivaux !