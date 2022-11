Vinicius a eu peur de se blesser avant la Coupe du monde à cause d'adversaires trop agressifs

Vinicius a eu peur de se blesser avant la Coupe du monde face à des adversaires toujours plus virulents envers lui.

L'ailier du Real Madrid est le joueur le plus touché en Liga cette saison, mais il pense que les tacles sont devenus plus durs dans le but de le blesser, lui et son coéquipier Rodrygo, et de nuire aux chances du Brésil au Qatar cette année.

"Ce qui se passe sur le terrain reste sur le terrain, mais c'est allé trop loin", a déclaré Vinicius à Reuters. "Vous pouvez arriver fort, mais ils étaient sales avec leurs tacles. Rodrygo et moi avons beaucoup souffert lors de ces derniers matchs et nous craignions le pire : être blessés et manquer la Coupe du monde. Lorsque vous commencez à devenir un joueur important, les rivaux s'en prennent davantage à vous. Vous devez apprendre à faire face à cela.

"J'ai beaucoup appris de Neymar quand il jouait à Barcelone, il a aussi beaucoup souffert. Cristiano [Ronaldo], quand il jouait pour le Real, a aussi beaucoup souffert. Mais c'est Karim [Benzema] qui m'a dit de rester calme et d'avoir l'esprit tranquille parce que si les rivaux vous poursuivent, c'est parce que vous êtes performant, parce qu'ils ont peur de vous. C'est pourquoi, lorsque je prends le ballon et que je m'élance vers l'avant, je le fais avec acharnement. Oui, je peux être blessé. Mais je suis prêt à relever le défi".

On s'attend à ce que Vinicius joue un rôle clé pour la Selecao dans le tournoi de cette année, car il a été un habitué de l'équipe nationale au cours de l'année dernière. De plus, il est en grande forme avec le Real Madrid, où il a inscrit 10 buts toutes compétitions confondues cette saison.

Vinicius et ses coéquipiers de l'équipe nationale débutent leur campagne de Coupe du monde par un match contre la Serbie le 24 novembre.