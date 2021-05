Vieira assure que Daniel Ek fera une nouvelle offre pour Arsenal

Le millionnaire suédois n'est pas parvenu à convaincre les Kroenke de vendre le club d'Arsenal, mais n'aurait pas abandonné l'idée.

Daniel Ek va "certainement" tenter à nouveau d'acheter Arsenal après que sa première tentative ait été repoussée par le propriétaire actuel Stan Kroenke, déclare Patrick Vieira, l'ancien milieu de terrain des Gunners qui faisait partie du consortium avec le fondateur de Spotify.

Vieira, ainsi que les autres anciennes stars d'Arsenal, Dennis Bergkamp et Thierry Henry, ont soutenu le milliardaire suédois lorsqu'une offre formelle a été faite pour le club, qui a été rejetée par les Américains.

Cependant, l'ancien international français affirme que le fan d'Arsenal qu'est Daniel Ek n'a pas été découragé de racheter le club, et estime qu'un rachat est nécessaire pour mettre fin au marasme observé sur le terrain ces dernières saisons.

Vieira a déclaré à ITV : "Oui, il va certainement essayer à nouveau, il va être là pour un bon moment. C'est un grand fan d'Arsenal - je lui ai parlé quelques fois, son désir et son engagement envers Arsenal seraient fantastiques. Si le club n'est pas à vendre, il ne peut rien faire, mais il va attendre, il veut acheter le club.

"Ce serait vraiment important parce qu'Arsenal est dans un moment critique, et pour moi, il est important qu'il fasse son maximum pour acheter le club, parce que ces deux dernières années, ils n'ont pas pris la bonne direction et il est temps de changer."

Ek a confirmé qu'il voulait acheter Arsenal au milieu de la réaction contre Kroenke - déjà impopulaire parmi les fans des Gunners pour les mauvais résultats sur le terrain et un manque d'investissement perçu - pour avoir impliqué le club dans la Super League avortée.

Il a reçu le soutien des anciens joueurs d'Arsenal Henry, Vieira et Bergkamp, ces derniers expliquant que le club leur tient à cœur.

L'article continue ci-dessous

Bergkamp a déclaré : "Après avoir quitté le club, je suis toujours resté en contact avec Thierry et Patrick, et bien sûr j'ai continué à regarder les matchs. Tout comme Patrick et Thierry, je reconnais de moins en moins l'Arsenal de notre époque.

"L'ambition de gagner les plus grands titres est dans l'ADN d'Arsenal. Ne jamais accepter de perdre. Cette mentalité a lentement disparu. Je ressens de la résignation face à la situation actuelle. C'est grave. Comme si, compte tenu de la situation financière, il était normal qu'Arsenal termine en milieu de tableau. Cela n'appartient pas à ce club. L'ADN d'Arsenal doit être restauré."

Ek, qui se vanterait d'une valeur nette de 3,2 milliards de livres sterling (environ 3,7 milliards d'euros), est pourtant le point central du projet de rachat, et a révélé via Twitter qu'il avait fait une offre formelle pour Arsenal - mais elle a été refusée.