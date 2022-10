VIDEO - Trop de pression ! Messi fait pleurer un journaliste

Un journaliste argentin a été submergé par les larmes au moment d’interroger Lionel Messi.

Pablo Giralt n'a pas pu lutter contre ses émotions. Le journaliste argentin s'est montré impuissant au moment de retenir ses larmes alors qu’il était chez Lionel Messi pour l’interviewer pour DirecTV dans la maison de l'ancienne star du Barça.

« La seule chose que je te souhaite est d’être très heureux, que tout aille bienne pour toi, tu le mérites. J’ai une profonde admiration pour toi…, a-t-il glisséé d'une voix chevrotante à Messi. J’ai rêvé toute ma vie de faire ça, mais jamais je n’aurais imaginé avoir de la chance d’accompagner ta carrière. »

. « Ça me touche de faire cet effet aux gens. Je sais qu’il y a beaucoup de personnes en Argentine et dans le monde qui m’accompagnent, m’admirent. Je suis reconnaissant pour l’affection que je reçois », a répondu l'intéressé.

Messi rêve d'offrir à l’Argentine sa troisième étoile lors de la prochaine Coupe du monde. « Pour nous, c’est difficile de rester calmes. Les Argentins, on pense toujours qu’on est les meilleurs, qu’on est candidats au titre, et de nombreuses fois, ça ne s’est pas passé comme ça. Mais aujourd’hui on est dans un bon moment, alors les gens espèrent et pensent déjà qu’on va revenir avec la coupe », a indiqué La Pulga.

« Il y a de l’espoir parce que nous sommes dans un bon moment comme sélection, comme groupe. On va se battre. On a peur de personne, on est prêts à jouer n’importe qui.»