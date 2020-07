Vidéo - Quand Ocampos finit gardien de but… et sauve Séville !

Face à Eibar, Lucas Ocampos a fini dans la cage. Et à la dernière seconde, l’ancien Marseillais a sauvé Séville !

Lucas Ocampos n’est décidément pas un joueur comme les autres. Alors, forcément, les regards se sont tournés vers lui ce lundi lors du match Séville- (1-0) : dans le temps additionnel, le gardien sévillan Tomas Vaclik s’est blessé, et l’Argentin, auteur du seul but de la rencontre (56e) l’a remplacé…

La barre des 100 minutes passée

Jusqu’ici, tout va bien. Mais quelques minutes plus tard, alors que le chronomètre indiquait déjà 100 minutes passées, Eibar a réussi à se procurer l’action de l’égalisation.

Au terme d’un immense cafouillage, le gardien adverse pensait réussir à tromper son homologue d’une soir sur une déviation bien sentie, mais Ocampos a finalement repoussé le ballon in extremis !

Scène INVRAISEMBLABLE : Lucas Ocampos est décisif en tant que gardien de but !

Suite à la blessure du gardien sévillan, l'Argentin devient le héros du match en sauvant une balle d'égalisation de la part... du gardien d'Eibar !https://t.co/oceDWgAyJc — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 6, 2020

De quoi permettre à Séville de consolider sa 4e place avec cette nouvelle victoire, et à l’ancien Marseillais d’améliorer encore plus sa coté de popularité en Andalousie.