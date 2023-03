VIDEO : Neymar perd 1 million d'euros en une heure

Neymar a apparemment perdu un million d'euros en jouant au poker en ligne jeudi, et le Brésilien s'est retrouvé en pleurs sur une chaîne de TV.

L'attaquant de 31 ans est actuellement sur la touche après avoir subi une nouvelle blessure malencontreuse. Il n'a pas joué en club ou en sélection depuis le 19 février. Neymar cherche à s'occuper en dehors du terrain et n'a jamais essayé de cacher sa passion pour le poker. Son dernier tour de cartes s'est toutefois avéré inoubliable, puisqu'il a perdu une somme à sept chiffres - ce qui l'a amené à dire "oh f*ck" (oh merde) alors que le thème musical de Titanic était ironiquement joué en arrière-plan.

"Oh merde !"

Neymar a fait semblant de pleurer après avoir encaissé un gros coup financier, mais il a aussi souri lorsque ses coéquipiers se sont moqués de lui en soulignant qu'il était passé "d'un million à zéro en 60 minutes". Neymar a plaisanté en disant qu'il allait "mettre ça sur YouTube", avec un homme travaillant sur un contrat lucratif au PSG capable d'ignorer son moment de malchance.

Il est également rapporté que Neymar, au cours d'une soirée qui s'est avérée éprouvante pour lui, a vu son compte Twitter piraté jeudi soir. Il reste à savoir quand il reviendra au jeu pour une équipe du PSG qui a subi une nouvelle élimination prématurée de la Ligue des champions en son absence.