Vidéo : Mason Greenwood chaleureusement accueilli à Marseille

Prochaine recrue de l’Olympique de Marseille, Mason Greenwood est arrivé dans le Sud de la France.

Ça se précise. Mason Greenwood sera bel et bien un joueur de l’Olympique de Marseille. En quête de renforts offensifs surtout avec le départ confirmé de Pierre-Emerick Aubameyang, mercredi, le club phocéen ne tardera pas à officialiser l’ailier anglais, qui est très proche de signer son contrat.

Greenwood est à Marseille

En attendant l’arrivée du remplaçant idéal de Pierre-Emerick Aubameyang, qui va signer en Arabie Saoudite, l’Olympique de Marseille donne priorité au couloir droit. En effet, le club du Sud de la France, en concurrence étroite avec des cadors et d’autres clubs européens, a pris le dessus sur le dossier Greenwood. L’ailier des Three Lions est aussi sous le charme du projet marseillais et en a fait sa priorité.

Getty/GOAL

Après avoir conclu l’accord avec Manchester United et réglé les derniers détails personnels avec le joueur, l’Olympique de Marseille a fait venir l’ailier droit. En effet, Mason Greenwood a atterri à l’aéroport de Marignane, mercredi soir, pour s’engager avec le club phocéen. Alors qu’il ne fait pas l’unanimité chez les supporters en raison de son antécédent avec la justice anglaise, le joueur a quand même bénéficié d’un accueil triomphal bien que le maire de Marseille ne veuille pas de lui à l’OM. Emballé par l'accueil des supporters qui chantaient et scandaient son nom, Greenwood n'a pas hésité à apprécier en applaudissant, soulevant également son pouce de la main pour signifier qu'il a aimé l'accueil.

L'article continue ci-dessous

Si l’Olympique de Marseille a déjà planifié la visite médicale du joueur de 22 ans, Greenwood devrait passer les tests médicaux ce jeudi et signer un contrat de 5 ans, qui le liera au club du Sud de la France jusqu’en 2029. L’OM a déboursé environ 30 millions d’euros pour s’adjuger l’ailier droit.