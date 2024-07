C'est fait ! L'OM boucle le dossier Greenwood

Dénouement imminent pour le dossier Mason Greenwood à l’OM.

L’Olympique de Marseille continue de faire ses emplettes sur le marché des transferts. Après Roberto De Zerbi, Lillian Brassier et Ismael Koné, le club phocéen n’est toujours pas satisfait de son mercato. L’OM fonce alors sur d’autres joueurs dont Valentin Carboni ou encore Mason Greenwood. Pour le dernier cité, le dossier est proche de son épilogue en dépit des bruits autour de la prochaine arrivée de l’international anglais.

Mason Greenwood a dit oui à l’OM

Avec le départ d’Illiman Ndiaye à Everton et celui imminent de Pierre-Emerick Aubameyang en Arabie Saoudite, l’OM est contraint de recruter en attaque. En plus d’Alexis Sanchez qui pourrait faire son retour un an après son départ de la cité phocéenne, la priorité de Roberto De Zerbi à ce poste se nomme Mason Greenwood. Si l’arrivée de l’ailier de 22 ans divise les supporters, l’OM n’a pas fait un trait sur le dossier et est même sur le point de finaliser le deal.

Selon RMC Sport, Marseille aurait trouvé un accord avec Mason Greenwood pour un contrat de cinq ans. S’il ne manque qu’un détail pour boucler le transfert comme l’indique le média, l’OM, qui avait transmis une offre de 30 millions d’euros pour le joueur, a déjà trouvé un accord avec Manchester United.

Mason Greenwood divise l’OM et ses supporters

A moins donc d’un énorme rebondissement, Mason Greenwood devrait rejoindre l’Olympique de Marseille dans les prochaines heures. L’ancien de Getafe a finalement opté pour le club olympien malgré les intérêts émanant de la Serie A notamment du côté de la Lazio et du Naples. Pourtant, sa prochaine arrivée sur la Canebière n’est pas bien vue par de nombreux supporters et même le maire de Marseille, qui lui reprochent ses antécédents avec la justice.

« Je demanderai au président de l'Olympique de Marseille de ne pas recruter Greenwood. Je ne veux pas que mon club soit couvert par la honte de quelqu'un qui tape sa femme. Je ne veux pas que mon club soit couvert des cendres de quelqu’un qui frappe sa femme comme ça. Ce n’est pas acceptable », avait lâché Benoît Payan, il y a quelques jours. Une sortie qui n’a pas visiblement pas fait vaciller Pablo Longoria et Mehdi Benatia qui auraient peu apprécié les propos du maire de Marseille.