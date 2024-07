C’est fait, Aubameyang officialise son départ de l'OM

C’est officiel. Pierre-Emerick Aubameyang ne continuera pas l’aventure avec l’Olympique de Marseille.

A l’instar du Sénégalais Iliman Ndiaye, qui a quitté le club un an après sa venue pour signer à Everton, Pierre-Emerick Aubameyang fera pareil. Le capitaine gabonais vient d’annoncer officiellement son départ de la formation phocéenne après une saison stratosphérique au Stade Orange Vélodrome au cours de laquelle il a conquis l’Europe et la Ligue 1 même si l’OM n’a pas été convainquant.

Aubameyang officialise son départ

Après plusieurs semaines de rumeurs, la nouvelle est confirmée. Pierre-Emerick Aubameyang, très associé aux écuries saoudiennes, va quitter l’Olympique de Marseille après une saison aboutie avec 30 buts et 11 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues. A travers son compte officiel Instagram, ce mercredi 17 juillet 2024, l’ancien avant-centre du Barça, qui est sous contrat jusqu’en 2026 avec les Phocéens, a annoncé son départ du Vélodrome.

Getty

« MERCI MARSEILLE 💙🤍 J’ai passé une année remplie d’émotions et je tiens à remercier tout le club, le staff, mes coéquipiers et nos supporters. Vous m’avez rendu plus fort et ces souvenirs avec vous resteront gravés à jamais. Comme vous le savez, j’ai toujours suivi les conseils de mon père, ce qui m’a permis de devenir le joueur que je suis et nous avons donc pris cette décision pour la suite de ma carrière. Il est temps pour moi de démarrer un nouveau chapitre. Merci M. Frank McCourt, Merci Pablo d’avoir accepté mon départ, merci de ton soutien à toute épreuve mais surtout merci de m’avoir offert la chance de découvrir la chaleur et la passion du Vélodrome. Pour toujours allez l’OM. Je ne vous oublierai jamais », a écrit l’attaquant de 35 ans.

L'article continue ci-dessous

L’OM a déjà ciblé le remplaçant de l’ancien d’Arsenal, qui devrait signer en faveur d’Al Qadsiah en Arabie Saoudite. En effet, Alexis Sanchez devrait faire son retour ou Eddie Nketiah pourrait débarquer à Marseille cet été. Dans le même temps, le nom du Sud-coréen Hwang Hee-chan (Wolves), est associé à la formation phocéenne. Ce dernier aurait donné priorité à l'OM.