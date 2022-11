VIDEO - Lewandowski marque un coup franc de 80 mètres

Marquer un but sur coup franc, qui plus est de 80 mètres, est l'exploit réalisé par Lewandowski.

La planète entière connaît Robert Lewandowski, le prolifique buteur du Barça qui faisait avant les beaux jours du Bayern Munich et du Borussia Dortmund.

Un Lewandowski peut en cacher un autre

Mais connaissez-vous Michal Lewandowski ? C'est un gardien de but polonais âgé de 26 ans qui joue à l'AC Riunite Messine en Serie C, la troisième division italienne.

Et ce dimanche 6 novembre 2022, il a montré qu'il pouvait faire encore plus fort que son illustre homonyme en claquant un coup franc de 80 mètres. Oui, oui, 80 mètres.

Profitant d'un rebond et d'une erreur du gardien adverse, Marco Alia, qui joue à Monterosi Tuscia, Michal Lewandowski a inscrit le deuxième but de son équipe qui a remporté le match sur le score de 3 buts à 2.

Lewandowski a d'ailleurs commis une boulette sur le premier but de l'équipe adverse et on se demande s'il ne s'est pas trompé de poste depuis le début de sa carrière.

Le premier but de la carrière

Bien évidemment, c'est la première fois de sa carrière que Michal Lewandowski inscrit un but et cela lui permet de sortir de l'ombre de son prestigieux compatriote.

Formé au Stal Mielec en Pologne, Michal Lewandowski joue en Italie depuis 2014 et a porté successivement les couleurs de Crotone, Avezzano, Teramo, Monopoli et de l'ACR Messine depuis août 2021.

