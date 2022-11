VIDEO - Insolite : Un joueur se blesse après 3 secondes de jeu en Serie A

C'est ce qu'on appelle la poisse : Pietro Pellegri s'est blessé après seulement 3 secondes de jeu lors de Bologne-Torino.

Ce n'était pas un dimanche à mettre le nez dehors pour Pietro Pellegri. L'attaquant du Torino a en effet été victime d'une incroyable mésaventure lors de la rencontre entre Bologne et son équipe, à l'occasion de la 13e journée de Serie A.

Une glissade fatale à Pellegri

L'ancien joueur de l'AS Monaco s'est en effet blessé au bout de seulement trois secondes de jeu. Juste après le coup d'envoi du match, Pietro Pellegri est allé effectuer un pressing sur un joueur de Bologne.

Mais Pietro Pellegri a glissé et s'est tordu la cheville. Il a été remplacé par son coéquipier, le Français et international espoir Yann Karamoh pour ce qui constitue sans doute l'un des remplacements les plus précoces de l'histoire du foot.

Pellegri, un grand espoir du football italien

Né le 17 mars 2001, Pietro Pellegri évolue au Torino depuis janvier 2022. Formé au Genoa, il a rejoint l'AS Monaco en janvier 2018 à l'âge de seize ans pour un montant de 25 millions d'euros. Mais l'Italien ne s'est jamais imposé en Ligue 1, victime de nombreuses blessures et de son jeune âge.

Après un prêt infructueux à l'AC Milan, Pellegri tente de relancer sa carrière au Torino. Cette saison, avant de se blesser lors du match entre Bologne et le Toro, il avait pris part à 10 matches et inscrit un but en Serie A (le 23 octobre dernier, face à l'Udinese).