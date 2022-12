VIDÉO - La passe lumineuse de Messi qui lance l’Argentine face aux Pays-Bas

Lionel Messi a débloqué la situation contre les Pays-Bas d’une passe décisive exceptionnelle.

L’Argentine a ouvert le score contre les Pays-Bas en quart de finale de Coupe du Monde par l’intermédiaire de Nahuel Molina. Le jeune latéral a scoré, mais c’est Lionel Messi qui a fait l’essentiel du travail avec un « assist » venu d’ailleurs.

Un chef d’œuvre de Messi

La Pulga a mis son coéquipier sur orbite sur un service exceptionnel. Une passe tranchante à partir des 30 mètres, déclenchée presque à l’aveugle et qui a complètement surpris les défenseurs néerlandais. Et le tout fait dans un mouchoir de poche. Un vrai chef d’œuvre, et qui vaut parfaitement un but. « Plus l’espace est petit et plus Messi devient grand », a lâché Omar Da Fonseca au micro de BeIn Sports.

Messi en est à deux gestes décisifs en phase à élimination directe de cette Coupe du Monde après sa réalisation contre l’Australie.

A noter aussi que l’attaquant du PSG est le joueur qui crée le plus d’occasions au Mondial depuis que les statisticiens d’Opta analysent cette compétition.