Vidéo : La danse de Thierry Henry pour célébrer l'Argent aux JO

Sélectionneur des Bleuets aux JO, Thierry Henry a célébré la médaille d’Argent de la France par une dans spéciale.

Vendredi soir, les rideaux sont tombés sur le tournoi du football masculin des Jeux Olympiques de Paris 2024. La finale opposait l’équipe de France Espoirs à son homologue espagnole au Parc des Princes, stade du Paris Saint-Germain. Mais ce sont les Espagnols, qui s’en sont sortis vainqueurs après les prolongations.

La danse de Thierry Henry enflamme la toile

Vainqueurs de l’Egypte lors des demi-finales, les Bleuets n’ont pas pu s’offrir l’Espagne en finale pour s’adjuger l’Or 40 ans après leur unique médaille d’Or aux JO. Les hommes de Thierry ont impressionné tout le Parc des Princes avec une prestation XXL. Menée au score (1-3), la France est revenue au score avant la fin du match. Mais les Bleus auront perdu finalement (3-5) en prolongations, permettant ainsi à l’Espagne de remporter l’Or 32 ans après son unique.

Même si l’objectif principal de remporter l’Or n’a pas été atteint, les Bleuets se réjouissent de la médaille d’Argent qu’ils ont reçue. S’il avait déjà enflammé la toile avec sa célébration après la qualification pour la finale, le sélectionneur des Bleuets, qui a félicité ses joueurs, a encore fait parler son nom ce vendredi soir avec une danse.

Dans une vidéo publiée ce samedi par l’Equipe de France, on peut entendre voir le meilleur buteur des Bleus esquisser des pas de danse sur un fond de Magic System. Sur la piste, l’ancien attaquant des Gunners d’Arsenal et champion du monde 1998 était accompagnés de deux de ses joueurs, notamment Manu Koné et Castello Lukeba.