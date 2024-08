France U23 – Espagne U23 : Les mots forts de Thierry Henry après la défaite des Bleuets

Le sélectionneur des Bleuets, Thierry Henry, s’est exprimé vendredi, après la défaite de la France olympique en finale des JO 2024.

L’Equipe de France espoirs affrontait celle de l’Espagne vendredi, à l’occasion de la finale des Jeux Olympiques 2024. Une rencontre épique qui a tourné à l’avantage des Espagnols qui ont validé leur sacre en prolongations (3-5). Au terme du match, le sélectionneur français, a livré ses impressions sur les antennes de France 3.

Thierry Henry félicite son équipe pour la finale olympique

Il n’y aura pas de médaille d’or pour l’Equipe de France U23. Défaits par l’Espagne, les Bleuets se contentent de la médaille d’argent au terme du tournoi de football masculin des JO 2024. Les hommes de Thierry Henry avaient pourtant réussi à arracher les prolongations après une première mi-temps totalement ratée. Mais le sélectionneur français fataliste. Bien au contraire, Thierry Henry savoure cette médaille d’argent avec une équipe qu’il aura du mal à mettre en place avec plusieurs joueurs recalés par leurs clubs.

« On s’est battus jusqu’à la fin. On a eu des moments de flottement, cela nous a coûté cher, comme le quatrième but. Une finale de fou, à l’arrivée, on est quand même médaillés, c’est incroyable. J’ai du mal à réaliser, mais c’est tout de même une belle histoire, on ne peut rien dire à cette équipe », confie le champion du monde 1998.

Alexandre Lacazette a connu le « bonheur » avec les Bleuets

S’il n’a pas pu compter sur plusieurs joueurs à l’image de Bradley Barcola et Warren Zaire-Emery, Thierry Henry a pu s’appuyer sur Jean-Philippe Mateta et Alexandre Lacazette sur les JO 2024. Banni par Didier Deschamps chez les A, le capitaine de l’OL a arboré à nouveau le maillot tricolore et a pris du plaisir aux côtés des Bleuets. Un peu déçu de la défaite en finale, Alexandre Lacazette ne mine pas sur la médaille d’argent non plus.

« Vu comme cela, avec une médaille à la fin, ça aura été beau. Mais on visait l’or, c’était une très belle aventure, je n’avais pas eu le maillot bleu depuis pas mal d’années, cela me procure du bonheur. On a eu ce trou, le match est terminé, il faut garder de belles images. On voulait rester dans l’histoire avec cette médaille d’or, mais il y a du positif aussi. La France était derrière nous, merci à eux », explique l’ancien joueur d’Arsenal au micro de France 3.