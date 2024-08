France Espoirs - Espagne Espoirs : Diffusion TV et en clair, streaming et compos probables

Les Espoirs de la France et d’Espagne s’affrontent, vendredi, pour aller chercher l’Or aux Jeux Olympiques de Paris 2024. Les dernières infos ici

Ce vendredi soir, les rideaux vont tomber sur le tournoi de football masculin des Jeux Olympiques de Paris 2024 après un peu plus de deux semaines de compétition. Si le Maroc et l’Egypte se défient en petite finale pour savoir qui remportera l’Argent, c’est l'Équipe de France olympique et son homologue de l’Espagne, qui se défient en finale pour déterminer qui des deux partira avec l’Or.

Les Bleuets, 40 ans après ?

Après une édition catastrophique à Tokyo lors des précédents JO, les Bleuets montrent un sérieux visage cet été à domicile. Auteurs d’une phase de groupes impeccable avec trois victoires en autant de sorties (Etats-Unis, Guinée, Nouvelle-Zélande), les hommes de Thierry Henry n’ont qu’un seul objectif après avoir éliminé l’Argentine (1-0) en quarts de finale. Lors des demi-finales, Alexandre Lacazette et ses partenaires ont écarté les Egyptiens (3-1).

Qualifiée en finale, l’équipe de France vise l’Or 40 ans après sa première et unique médaille aux Jeux Olympiques. Thierry Henry et ses hommes travaillent pour remporter l’Or comme ce fut le cas en 1984.

L’Espagne chasse l’Or depuis 32 ans

De son côté, l’équipe olympique d’Espagne est aussi à la recherche de sa deuxième médaille d’Or à une phase finale des Jeux Olympiques. Vainqueurs de l’Or en 1992, l’Argent en 1920, 2000 et 2020 à Tokyo, les Espagnols veulent terminer à la tête cette fois-ci après avoir raté l'Or au Japon l'édition dernière. Pour être en finale cet été en France, la Roja qui a terminé deuxième de sa poule, a éliminé le Japon en quarts de finale (3-0), avant de battre le Maroc en demi-finale (2-1).

Horaire et lieu du match

France - Espagne

Finale/Tournoi de football (M) - JO Paris 2024

Lieu : Parc des Princes (Paris)

A 18h française

Sur quelle chaîne suivre le match France - Espagne ?

La rencontre entre la France olympique et l’Espagne sera à suivre en direct ce vendredi 9 août 2024 à partir de 18h sur France 3 et aussi Eurosport. Il vous sera aussi disponible pour visionner le match en streaming via la plateforme Molotov ou sur l'app Max d'Eurosport.

Les compos probables du match France - Espagne

France : Restes - Sildilla, Badé, Lukeba, Truffert - Akliouche, Chotard, Diouf - Olise - Mateta, Lacazette

Espagne : Tenas - Pubill, Garcia, Cubarsi, Miranda - Barrios, Baena - Oroz, Lopez, Gomez - Ruiz