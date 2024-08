Thierry Henry, la folle célébration

Des buts de Jean-Philippe Mateta et de Michael Olise ont permis à la France de Thierry Henry de se qualifier pour la finale des JO

La France a remonté un retard de 1-0 pour battre l'Égypte 3-1 en demi-finale des Jeux Olympiques devant ses propres supporters grâce à un doublé de l'attaquant de Crystal Palace Jean-Philippe Mateta et à un but en fin de match de son ancien coéquipier Michael Olise. Mahmoud Saber avait donné l'avantage à l'Égypte, mais Mateta a fait basculer le match. Son deuxième but a incité Thierry Henry, le sélectionneur de la France, à faire une grande célébration.

Une défaite face à l'Egypte aurait été une manière très décevante pour la France de mettre un terme à sa campagne. Heureusement, Henry a pu compter sur Mateta - qui a inscrit ses troisième et quatrième buts des Jeux Olympiques - et Olise pour propulser les hôtes en finale, où ils affronteront l'Espagne. Olise a offert une merveilleuse passe décisive à Mateta en seconde période pour ramener le score à 1:1.

Henry se tourne vers le public du stade de Lyon et lève les deux bras en l'air après que la tête de Mateta a permis d'égaliser à 2-1 en prolongation.

La France rencontrera l'Espagne dans une finale très attendue au Parc des Princes vendredi. Pour l'Espagne, dirigée par Santi Denia, c'est l'occasion d'ajouter une médaille d'or olympique à son titre de championne d'Europe 2024.