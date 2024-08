France U23 – Espagne U23 : Combatifs, les Bleuets se conteront de la médaille d’argent olympique (3-5, a.p)

L’Equipe de France espoirs était aux prises avec celle de l’Espagne, vendredi, en finale des JO 2024. Score final, 3-5 (après prolongations).

Les U23 de la France et de l’Espagne s’affrontaient vendredi à l’occasion de la finale des Jeux Olympiques 2024. Au terme d’une rencontre épique où ils n’auront rien lâché, les Bleuets s’inclinent devant la Roja et finissent médaillés d’argent.

Les Bleuets dépassés

C’était une première mi-temps désastreuse pour les Bleuets, largués par les Espagnols. La France avait pourtant bien démarré avec une ouverture du score très tôt dans le match. Après un mauvais renvoi de la défense adverse, Enzo Millot armait une frappe du pied gauche qui finissait au fond des filets avec l’aide d’Arnau Tenas, auteur d’une belle bourde (1-0, 12e). Mais les Bleuets allaient ensuite sombrer face à une équipe espagnole qui a déroulé son football. C’est d’abord Fermin Lopez qui profitait d’une passe d’Alex Baena pour tromper Guillaume Restes et remettait ainsi, les pendules à l’heure (1-1, 17e).

Le milieu de terrain du Barça était encore à la retombée d’un ballon repoussé par Restes après une tentative d’Abel Ruiz et donnait l’avantage à l’Espagne (1-2, 25e). Passeur sur le premier but, Alex Baena s’offrait dans la foulée, un coup franc magistral et portait corsait l’addition (1-3, 28e). La France passait le reste de la première mi-temps à courir derrière le score mais se heurtait à une très bonne défense espagnole, bien aidée par son gardien, Arnau Tenas. Le sociétaire du PSG s’offrait une belle claquette à bout portant face à Jean-Philippe Mateta en fin du premier acte pour maintenir l’écart de la Roja (45e+3).

Miraculée, la France arrache les prolongations sur le fil

En seconde période, c’est l’Espagne qui donnait le ton cette fois-ci avec une frappe puissante d’Abel Ruiz qui passait au-dessus des cages de Guillaume Restes, battu sur l’action (49e). La France mettait un peu de temps à se réveiller avant une tête de Manu Koné qui échouait sur la barre transversale suite à un centre d’Adrien Truffert (57e). Michael Olise (62e), Mateta (67e) et Manu Koné (70e) butaient tous sur Arnau Tenas et la défense espagnole.

Maghnes Akliouche redonnait finalement espoir aux Bleuets en déviant d’une touche un coup franc d’Olise qui finissait dans les filets d’Arnau Tenas (2-3, 79e). Manu Koné passait près de l’égalisation mais sa reprise puissante frôlait le cadre de Tenas (81e). Les Bleuets s’offraient un penalty dans les derniers instants pour une faute sur Arnaud Kalimuendo. Jean-Philippe Mateta prenait ses responsabilités et ramenait la France en vie dans cette rencontre qui connaitra les prolongations (3-3, 90e+3).

L’or a choisi son camp et il est…espagnol

En prolongations, Jean-Philippe Mateta (91e) et Arnaud Kalimuendo (95e) tentaient d’enfoncer le clou mais auront moins de réussite. Décidée à se racheter, l’Espagne reprenait l’avantage grâce à Camello qui trompait Rester d’un lob subtil (3-4, 100e). Les Bleuets essayaient ensuite de forcer la décision mais Arnau Tenas et sa défense leur faisait toujours barrage. A l’inverse, la Roja se montrait toujours dangereuse à l’image de Sergio Gomez qui obligeait Restes à la parade (106e).

Rayan Cherki, entré en cours de jeu, s’y mettait aussi mais butait sur Tenas (119e). Au bout du temps additionnel, Sergio Camello profitait d’une longue relance d’Arnau Tenas pour aller battre Restes, laissé seul dans la surface (3-5, 120e+1). L’Equipe de France espoirs finissait ainsi médaillée d’argent alors que l’Espagne s’emparait de l’Or.