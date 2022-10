VIDÉO - La célébration à la Mark Landers de Rémy Cabella

Après avoir scoré contre l’AS Monaco ce dimanche, le Lillois Rémy Cabella a fêté son but à la Mark Landers.

Rémy Cabella était en feu ce dimanche lors de l’opposition entre son équipe de Lille et Monaco en Ligue 1. L’ancien international français a scoré à deux reprises pour sa formation, lui permettant notamment de revenir à 3 partout. C’est son premier doublé depuis quatre ans dans l’élite française.

Après son 3e but, l’ancien international français s’est permis un petit « kiff ». Il a fêté son but à la manière de Mark Landers, le célèbre personnage du dessin animé « Olive et Tom ». Tête baissée et avec les manches retroussées au niveau des épaules, il s’est figé les bras croisés. Une posture qui a bien fait rire ses coéquipiers.

Cabella dans une forme olympique

Cabella peut faire tout ce qu’il veut au vu du rendement qu’il affiche avec les Dogues en ce moment. Lors de ses six premiers matches avec l’équipe nordiste, il a marqué 3 buts et offert 4 passes décisives. Personne n’a réussi à faire aussi bien avec le LOSC depuis qu’Opta receuille des statistiques sur la Ligue 1.

Pour rappel, Cabella était arrivé libre à Lille en provenance de son ancien club de Montpellier l’été dernier. A 32 ans, il est en train de bien se relancer. Lui qui, pour rappel, faisait partie de l’équipe du MHSC championne de France en 2012.