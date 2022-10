VIDÉO - Griezmann marque un magnifique but sur corner direct

Lors du match opposant Betis à l’Atlético, Antoine Griezmann a trouvé la faille directement sur corner.

Antoine Griezmann a retrouvé tout son génie. Ceux qui avaient des doutes à ce sujet ont pu le constater ce dimanche lors du match opposant l’Atlético au Bétis de Séville. Le Mâconnais a fait mouche en inscrivant un but exceptionnel.

Griezmann fait parler la poudre

A la 54e minute du jeu, l’international français a réussi à ouvrir le score sur corner direct. Sur sa frappe, beaucoup de joueurs ont semblé effleurer le ballon mais aucun ne l’a vraiment touché et le ballon a fini par franchir la ligne.

Il s’agit d’une magnifique inspiration de l’ancien barcelonais. Et cela en dit long sur la confiance qui l’anime en ce moment. Tous ses coéquipiers sont venus le féliciter pour ce chef d’œuvre. Et le mot n'est pas galvaudé. Il faut remonter à octobre 2010 pour retrouver la trace d'un but sur corner direct de la part d'un (ex) international français. C'était Benoit Pedretti lors d'un Brest - Auxerre.

Déjà sept buts décisifs cette saison

Il s’agit de son 4e but de la saison. Et un cinquième a suivi peu après pour le champion du monde. Dès la 71e minute, il doublait la mise en convertissant une passe de Matheus Cunha. Son dernier doublé remontait à il y a un an presque jour pour jour. C’était face à Liverpool en Ligue des Champions (19 octobre).

Cette saison, en seulement 11 journées, il en est donc à 5 buts et 2 passes décisives. Lors de la campagne écoulée, il n’en avait cumulé que 3 réalisations et 4 assists en 26 parties.