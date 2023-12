Vidéo : Gattuso en colère, Aubameyang s’en moque !

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille a manifesté sa colère malgré la victoire contre Lorient, dimanche soir.

L’Olympique de Marseille était en déplacement, dimanche soir, au Stade Yves Allainmat - Le Moustoir pour défier le FC Lorient en clôture de la 15e journée de Ligue 1 de France. Malgré une victoire 2-4 des Phocéens, l’entraîneur italien, Gennaro Gattuso, a manifesté une colère envers ses joueurs.

La colère de Gattuso

Le club du Sud de la France retrouve ses esprits en Ligue 1. Vainqueur du Stade Rennais (2-0) et de l’Olympique Lyonnais (3-0) lors des deux récentes sorties en championnat de France, l’Olympique de Marseille continue de s’imposer. En effet, dimanche soir, les Phocéens ont eu raison des Merlus avec une victoire 2-4 lors de la quinzième journée. Mais le coach italien n’est pas content de la copie livrée par ses joueurs lors de la deuxième partie de la rencontre.

« Deux mi-temps différentes ? C’est difficile à expliquer. Je leur ai dit que je ne suis pas vraiment content. Il y a pas mal d’aspects qu’on doit améliorer. On a terminé à dix. On doit changer notre mentalité », a lancé l’entraineur de l’Olympique de Marseille au micro de Prime Video, avant de poursuivre.

« J’étais énervé à 3-0 ? Parc qu’il y a plein de choses qui ne me plaisaient pas. Une question de mentalité. On doit s’améliorer sur ça. Le foot, c’est dur à expliquer. Très rapidement ça peut basculer parce qu’on n’a pas très bien fait en terme d’attitude », a ajouté Gattuso.

Aubameyang en rigole

Auteur d’un doublé (9e, 42e), Pierre-Emerick Aubameyang s’est fait remplacer en seconde période de la rencontre par l’attaquant sénégalais, Ismaïla Sarr (72e). Depuis les bancs de touche, l’ancien capitaine des Gunners d’Arsenal s’est moqué de la colère de son entraîneur.

En effet, sur le banc après son remplacement à la 72e minute par Ismaïla Sarr, l’ancien attaquant du FC Barcelone et de Chelsea a imité les mimiques du technicien italien en reprenant un regard noir et un ton menaçant (du coach) sous les yeux hilares d’Amine Harit et Azzedine Ounahi, les deux Marocains étant également remplacés en cours de jeu.

Rappelons que Pierre-Emerick Aubameyang inscrivait, dimanche soir, ses quatrième et cinquième but en championnat de France cette saison. Le Gabonais compte également six passes décisives dans la compétition. Le tout en 15 matchs joués.