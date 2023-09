VIDEO – Cristiano Ronaldo provoque une grosse émeute en Iran

Très attendu en Iran ou son club d’Al Nassr doit affronter Persepolis, en Ligue des champions d’Asie, Cristiano Ronaldo provoque le délire.

Cristiano Ronaldo est sans doute l’un des grands joueurs de tous les temps. En témoigne l'accueil démentiel qui lui a été réservé ce lundi à Téhéran en Iran en marge de la rencontre entre Persépolis et Al-Nassr dans le cadre de la première journée de la Ligue des champions d’Asie.

Cristiano Ronaldo suscite l’extase

Mardi soir, Al Nassr va défier à Téhéran, le club iranien de Persepolis en Ligue des champions d’Asie. Comme on pouvait s’y attendre, le déplacement de Cristiano Ronaldo avec son club en Iran provoque une émeute sans précédent. Dès leur descente d’avion ce lundi à l’aéroport Imam Khomeiny,

et ses coéquipiers ont été reçus en grande pompe par des dizaines de fans iraniens.

Ces derniers, massés le long du tronçon sur lequel le bus du club saoudien devrait passer, scandaient le nom de la star portugaise. D’autres fans iraniens du portugais brandissaient fièrement des banderoles sur lesquelles ont pouvait lire, Welcome Ronaldo.

Naturellement, les autorités iraniennes ont pris leur disposition pour parer à tout débordement autour de la venue de Cristiano Ronaldo en Iran. D’ici au coup d’envoi du match, le quintuple Ballon d’Or et ses coéquipiers seront placés sous la sécurité d’une unité d’élite des forces de l’ordre qui a pour vocation d’assurer la sécurité lors des voyages présidentiels. Le cordon sécuritaire sera donc ultra renforcé autour de la star lusitanienne qui est plus que déterminée à faire la différence pour son club dans cette rencontre qui dépasse le cadre sportif.

Un match qui dépasse le cadre sportif

Cette opposition entre Persépolis et Al-Nassr de Cristiano Ronaldo à l’air d’une revanche. En 2020, les deux équipes se sont affrontées en demi-finale de la compétition. Et c’est le club iranien qui l’a emporté sur son adversaire saoudien. Outre l’enjeu sportif, cette rencontre a des dimensions diplomatiques.

En effet, ce match qui oppose un club iranien à un club saoudien est le premier qui se dispute en terrain adverse et non en terrain neutre depuis 7 ans. A cause des tensions diplomatiques entre l’Arabie Saoudite à majorité sunnite et l’Iran à majorité chiite, l’AFC avait décidé que les rencontres opposant les clubs des deux pays se déroulent en terrain neutre. Mais après l’accord de reprise des liens diplomatiques entre les deux pays en mars dernier sous l’égide de la Chine, l’AFC a donné son accord pour que cette rencontre se dispute à Téhéran.