VIDÉO - Cristiano Ronaldo avec l’habit traditionnel saoudien et une épée en main

Ronaldo a tourné dans une vidéo promotionnelle d'Al-Nassr, où on le voit brandir une épée tout en portant une robe traditionnelle saoudienne.

Le quintuple vainqueur du Ballon d’Or a été parmi les premiers superstars à se diriger vers le Moyen-Orient en 2023. Il a pris cette décision après avoir été libéré de son contrat avec le géant de la Premier League, Manchester United, et avoir joué la Coupe du monde 2022 avec le Portugal.

Ronaldo déjà comme chez lui en Arabie Saoudite

Ronaldo a régulièrement loué la Saudi Pro League, attirant notamment d’autres stars dans ce pays telles que Karim Benzema, Sadio Mané, Riyad Mahrez, N’Golo Kante et Fabinho. Aujourd’hui, il a ses marques dans ce pays. Aussi bien sûr qu’en dehors des terrains.

L'article continue ci-dessous

CR7 a montré son attachement à l’Arabie Saoudite en apparaissant dans une vidéo aux côtés de Mane, Marcelo Brozovic, Alex Telles et Talisca dans laquelle il apparaît dans un habit noir et blanc tout en portant une épée. La vidéo en question – qui a été diffusée avant la fête nationale saoudienne – est étiquetée « Tous ensemble. Pour un drapeau. Nous rêvons et réalisons ».

Ronaldo, qui a aujourd'hui 38 ans, est en pleine forme cette saison, marquant 13 buts en autant d'apparitions. Il a aidé Al-Nassr à remporter la Coupe Arabe des Champions des Clubs, en remportant le Soulier d'Or, et a totalisé 123 sélections pour le Portugal en 201 capes disputées.