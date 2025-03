Diego Simeone a répondu sèchement à un journaliste qui lui posait une question sur Eden Hazard.

Un journaliste présent à la conférence de presse de Diego Simeone avant le derby madrilène amical de préparation entre le Real Madrid et l'Atlético prévu samedi a posé la question qu'il ne fallait pas à Diego Simeone.

"Que peut apporter Hazard au Real Madrid ? C'est une question pour Zidane. ici, on parle des joueurs qui sont à l'Atlético". Et James Rodriguez, on en parle ?