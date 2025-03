VIDEO - Pioli sur Ibrahimovic : ''Incroyable de voir un tel champion travailler si dur"

En conférence de presse, l'entraîneur de l'AC Milan a encensé le Suédois.

À Milan, la deuxième partie de saison porte un nom : Zlatan Ibrahimovic. De retour à l'AC Milan à l'âge de 38 ans et après des aventures du côté du Paris Saint-Germain, de Manchester United et des Los Angeles Galaxy, l'attaquant ne laisse pas insensible. Mieux, le Suédois n'a eu besoin que de deux rencontres (dont une titularisation) pour faire trembler les filets et se remettre définitivement les supporters milanais dans la poche.

Présent en conférence de presse vendredi, Stefano Pioli, l'entraîneur des pensionnaires de San Siro, n'a pas caché son admiration pour le natif de Malmö, impressionnant de talent et de professionnalisme.

"L'arrivée d'Ibrahimovic est très importante pour nous. C'est important pour ce qu'il apporte à l'entraînement, pour ce qu'il a fait contre Cagliari et pour ce qu'il va encore faire. Ibra va progresser, il nous donne pleine satisfaction. Il est tellement pro, déterminé dans tout ce qu'il fait", a d'abord déclaré le technicien.

L'article continue ci-dessous

"C'est fou de voir un tel champion travailler si dur. Surtout pour un groupe jeune comme nous. Après Cagliari, il nous a dit de travailler dur et avec passion pour obtenir une récompense. Il faut faire des sacrifices, c'est le plus important", a ensuite ajouté Stefano Pioli.