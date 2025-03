VIDÉO - La belle affiche - Le PSG enfin sacré ?

Le Paris Saint-Germain, qui accueille Monaco dimanche soir (21h), a une nouvelle occasion d'officialiser son titre de champion de France.

Finaliste de la Coupe de France mais éliminé de la Coupe de la Ligue et, surtout, humilié une nouvelle fois sur la scène européenne, le Paris Saint-Germain vit une fin de saison très longue.

Thomas Tuchel doit déplorer une véritable hécatombe entraînant de nombreux forfaits depuis quelques semaines, et cette situation se reflète désormais sur les résultats. Depuis dimanche dernier, le champion en titre a déjà perdu deux occasions d'officialiser son titre de champion de France, à Lille, dimanche, où il s'est lourdement incliné (5-1), et à Nantes, mercredi, où un onze remanié dans les grandes largeurs est encore tombé sans briller (3-1).

Symboliquement, Paris pourrait finalement fêter son titre contre le dernier club qui l'a destitué, l'AS Monaco, qu'il affronte ce dimanche soir (21 heures).

Le club de la capitale devrait récupérer de nombreux éléments pour cette affiche de gala au Parc, parmi lesquels Kylian Mbappé - qui retrouvera l'ASM -, Angel Di Maria, Marquinhos et peut-être les absents de longue durée Edinson Cavani et Neymar. Pour être sacré champion, le PSG doit faire mieux que Lille, qui se déplace à Toulouse quelques heures plus tôt (15h).

Il pourra ensuite se concentrer sur la finale de la Coupe de France contre Rennes, le 27 avril, considérée comme le dernier enjeu majeur de cet exercice. Présentation en vidéo de ce PSG-Monaco.