VIDÉO - Kovac ravi de l'entente entre Coutinho et Lewandowski

L'entraineur du Bayern s'est dit très content des prémices de l'association entre ses deux stars offensives.

Le Bayern de Munich a laminé Cologne samedi soir en Bundesliga. Un brillant succès et qui a été obtenue en grande partie grâce au duo Robert Lewandowski - Philippe Coutinho. Les deux stars de l'équipe se sont offert deux gestes décisifs chacune, et ce rendement étincelant a logiquement ravi l'entraineur Niko Kovac.

"Ils s'entendent très bien. Ils sont là l'un pour l'autre et vous pouvez le voir sur le terrain, a relevé le technicien croate. J'ai déjà parler de la façon dont Coutinho trouve Lewandowski sur le terrain, et en faisant en sorte qu'aucun défenseur ne puisse intercepter le ballon. Nous savons que Lewy aurait pu marquer encore plus de buts sur plusieurs tentatives de Lewandowski".

Un duo d'attaquants qui cartonne et sur lequel le Bayern compte désormais beaucoup pour signer une belle saison et réussir notamment à renouer avec la gloire européenne.