VIDEO - Jardim : "Un match de football dure 90 minutes..."

En conférence de presse d’après-match, l’entraîneur de l’ASM Leonardo Jardim est revenu sur le revers de Monaco contre Caen en vidéo.

L’AS Monaco s’est inclinée sur la plus petite des marges face au Stade Malherbe de Caen (0-1) sur sa pelouse du Stade Louis-II ce dimanche pour le compte de la 30e journée du Championnat de France de Ligue 1.

"On n'a pas été capables de débuter à notre niveau, d'être dynamiques. L'adversaire est resté bien placé, a joué tranquillement. Dans le foot, (jouer pendant) une mi-temps ne suffit pas. On a augmenté notre rythme de jeu en deuxième période. Mais même comme ça, on n'a pas réussi à inscrire le moindre but.", a estimé Leonardo Jardim en conférence de presse d'après-match.