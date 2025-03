VIDÉO - Ian Rush ne s'inquiète pas pour Liverpool

La légende galloise, Ian Rush, ne se montre pas très préoccupé pour son ancienne équipe de Liverpool malgré la perte récente de leadership.

Avec le succès de City mercredi soir contre Everton en match avancé de la 26e journée de Premier League, Liverpool n'est plus premier au classement de ce championnat. Alors qu'ils comptaient jusqu'à 7 points d'avance à un moment, les Reds se retrouvent donc de nouveau derrière les Sky Blues. Une situation qui a de quoi frustrer les supporters de l'équipe.

Liverpool cède du terrain, mais son entraineur Jurgen Klopp reste serein et ne s'inquiète pas. Et c'est aussi le cas d'Ian Rush, le meilleur buteur de l'histoire du club. Dans une interview accordée à Perform, ce dernier s'est dit convaincu que les Reds savent gérer leurs efforts et qu'ils misent tout sur le dernier mois de compétition.