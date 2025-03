VIDÉO - Guardiola : "Plus de commentaires sur l'affaire Silva"

Le coach de City est apparu contrarié face aux questions répétitives concernant l'affaire Bernardo Silva.

Bernardo Silva, le milieu de terrain de Manchester City, fait actuellement l'objet d'une investigation de la part de la fédération anglaise suite au tweet moqueur à l'endroit de son coéquipier Benjamin Mendy. Cette affaire, qui n'en est pas vraiment une, perturbe actuellement la sérénité des Eastlands et Pep Guardiola a décidé de ne plus en parler.

En conférence de presse vendredi, le technicien catalan a assuré qu'il ne lâchera plus "aucun commentaire" sur cet épisode. Il avait déjà exprimé son avis sur la question, et n'a pas l'intention de se répéter. Le but étant de se reconcentrer sur le sportif et bien préparer les prochaines échéances en Premier League, dont la réception de Wolverhampton dimanche (8e journée).