VIDEO - Arsenal, Emery : "Nous avons besoin d'Özil"

L'entraîneur d'Arsenal a évoqué la situation du champion du monde 2014 qui a joué deux matches cette saison toutes compétitions confondues.

Cent quarante deux minutes, voici le temps de jeu de Mesut Özil avec Arsenal cette saison. Une titularisation en Premier League et une autre en League Cup, le maigre bilan pour le champion du monde 2014. L'Allemand a peu jouer depuis le début de saison, un choix tactique de la part de son entraîneur. En conférence de presse, Unai Emery a fait le point sur la situation actuelle de Mesut Özil, à l'écart depuis plusieurs semaines du groupe, qui pourrait faire son retour face à Liverpool ce mercredi soir.

"Mesut Özil et moi avons eu une très bonne conversation ce matin. Je lui ai dit, il n'y a pas de changements avec lui à mes yeux, il sait ce que je veux de lui. C'était une très bonne conversation et demain (mercredi), il est dans le groupe. Nous avons besoin de sa qualité, de sa compétence, de sa constance. Nous avons besoin de sa mentalité positive et c'est comme ça qu'il nous aide sur le terrain. Je veux qu'il nous aide sur le terrain comme en pré-saison, comme il y a un mois", a expliqué l'Espagnol.

Emery soutient Xhaka

Le week-end dernier, Unai Emery s'était exprimé sur la mise à l'écart de l'Allemand : "Nous sommes d'accord sur une stratégie en tant que club et en tant qu'équipe. Parce que la chose la plus importante est le club, l'équipe, et de trouver comment performer. Auparavant, nous nous parlions tous entre nous pour prendre cette décision. Je sais que tous les supporters veulent savoir quelque chose, mais ce n'est pas le moment. Je pense que ce n'est pas le moment de parler de lui. Nous allons jouer ce dimanche et pour les prochains matches nous allons décider et nous verrons quand nous pourrons parler de lui de manière différente".

Avant la rencontre face à Liverpool en League Cup, l'entraîneur d'Arsenal a évoqué un autre dossier épineux pour le club londonien : le cas Granit Xhaka. Le capitaine des Gunners a fait un mauvais geste envers ses supporters qui l'ont sifflé lors de sa sortie contre Crystal Palace : "Lorsque nous commettons individuellement des erreurs, nous devons nous excuser. Je préfère le faire. Nous lui avons suggéré de le faire. Il a la mentalité d'être le capitaine. J'ai décidé cela et les joueurs le respectent. Il s'est trompé dimanche et n'a pas non plus répondu en tant que capitaine".

"Je préférerais continuer à avancer. Pour le moment, je n’en parle pas et je ne veux pas penser à cela (au fait de laisser Xhaka capitaine ndlr). Ce n’est pas facile pour lui et pour l’équipe. Il est actuellement dévasté, triste. Nous avons parlé hier, dimanche et ce matin. Il s’est entraîné normalement avec le groupe mais il est dévasté. Il est triste au sujet de la situation. Il sait qu’il a eu tort et il se sent très fort à l’intérieur de lui-même. C’est normal en tant qu’être humain", a conclu Unai Emery.