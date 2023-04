Victor Osimhen donne un indice sur son futur

Le buteur nigérian Victor Osimhen vient de donner des indications concernant la suite qu’il compte donner à sa carrière.

Victor Osimhen vient d’assurer qu’il était très heureux au sein de son club italien de Naples. Une déclaration faite au moment où son futur fait objet d’intenses spéculations.

Osimhen refroidit ses prétendants

"Je suis dans un grand club et ma carrière ne cesse de progresser. Je suis déjà dans l'un des plus grands clubs et je ne pourrais pas demander mieux. Forza Napoli toujours ! ", a-t-il déclaré à la presse italienne.

L'attaquant nigérian, qui figure en tête du classement des meilleurs buteurs de la Serie A, a été récemment mentionné comme possible transfuge de Manchester United, de Chelsea et d’Arsenal. En France aussi, le PSG l’aurait dans son viseur afin d’en faire éventuellement le complément de Kylian Mbappé en attaque.

Selon toute vraisemblance, Naples va aller chercher le titre de champion d’Italie après une attente longue de 33 ans. L’ancien lillois attend ce moment avec une grande impatience : "Les joueurs ont toujours cru, nous avons toujours pensé que nous pouvions faire quelque chose d'exceptionnel, même quand personne d'autre n'y croyait. L'affection de la ville est extraordinaire, je n'ai jamais reçu autant d'amour. J'ai hâte de fêter cela avec eux au stade".

En plus de la Serie A, Naples est aussi en course pour conquérir la Ligue des Champions. En quarts de finale aller de la compétition, les Partenopei se sont inclinés 0-1 contre Milan. La semaine prochaine, au stadio Diego Maradona, ils espèrent pouvoir renverser la vapeur.