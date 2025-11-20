Vers un "Camp Nou Leo Messi" ? L'incroyable changement de nom

Messi, qui évolue actuellement en MLS avec l'Inter Miami, a admis son intention de revenir en Catalogne un jour. Cependant, il n'est pas prévu que le Camp Nou porte son nom.

Messi est devenu une légende du football sous les couleurs du FC Barcelone, repoussant les limites de l'excellence individuelle. Il a inscrit 672 buts en 778 matchs, remportant au passage 10 titres de champion d'Espagne et quatre Ligues des champions.

Il a été contraint de faire ses adieux à la vie catalan en 2021, lorsqu'il a rejoint le Paris Saint-Germain en tant qu'agent libre, et a décidé de tenter sa chance aux États-Unis en 2023, retrouvant ainsi plusieurs visages familiers.

Messi a signé un nouveau contrat en Floride jusqu'en 2028, excluant tout retour à Barcelone, même sous forme de prêt. Le joueur de 38 ans a cependant révélé que sa femme Antonela et lui envisagent de s'installer à nouveau en Catalogne une fois sa carrière terminée.

Le FC Barcelone inclura-t-il Messi dans le changement de nom du Camp Nou ?

Il a été suggéré qu'il pourrait recevoir l'ultime hommage du Barça, avec le changement de nom d'un lieu mythique en son honneur, mais son ami proche Jordi Alba doute que cela se produise un jour. L'ancien défenseur blaugrana, qui prend sa retraite à l'Inter Miami, a déclaré à COPE : « Camp Nou Leo Messi ? Je ne pense pas que Leo le souhaite non plus. Le Camp Nou lui convient, mais tout ce qui est fait autour de Leo est positif pour tous les supporters du Barça. »

La vice-présidente du Barça, Elena Fort, a déclaré à Cadena SER à ce sujet : « À Barcelone, nous essayons de ne pas trop personnaliser les infrastructures et les espaces, à quelques exceptions près. Il y a bien le stade Johan Cruyff. On a tenté de le renommer en l’honneur de Gamper, le fondateur du club, mais les supporters barcelonais eux-mêmes s’y sont opposés. Il existe des manières bien plus appropriées de lui rendre hommage que de remplacer le nom du Camp Nou, baptisé Spotify, par celui de Leo Messi. »