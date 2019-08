Verratti, Marquinhos... Les réactions après PSG-Nîmes (3-0)

Le PSG a dominé Nîmes lors de son premier match de championnat. Après la partie, les acteurs des deux camps ont fait part de leurs réactions.

Paris a rempli son devoir dimanche soir lors de la réception de Nîmes au Parc des Princes. Sans être particulièrement flamboyants, les champions de France ont déroulé, avec une victoire par trois buts d'écart. Après le match, les joueurs franciliens ont eu à commenter ce joli succès, mais aussi la situation de Neymar. Les Crocos, eux, sont revenus sur cette défaite qui est tout sauf humiliante pour eux.

À lire aussi - Même sans Neymar, Paris reste l'ogre hexagonal

Marco Verratti (milieu de terrain du PSG) : "C'était un match un peu compliqué au début face à une équipe de Nîmes qui était bien en place. Les premiers matches du championnat sont toujours un peu difficiles. Mais on a réussi à marquer ce premier but qui nous a permis d'être tranquilles. On a joué avec plus d'espaces. Et à la fin, on est content des trois points (...) Personnellement, j'ai enfin eu une préparation complète. Ça me fait du bien. Je n'ai pas changé grand-chose, c'est juste qu'avant j'étais blessé (...) Les chants contre Neymar ? Je n'ai rien entendu. Nous, on est très proches de Ney. C'est un joueur qui a beaucoup aidé le PSG. C'est un joueur incroyable. S'il faut que ça se règle vite ? Je ne sais pas. C'est surtout bien pour lui afin que les choses soient claires. C'est lui qui va gérer ça avec le club".

Verratti : "#Neymar est un joueur incroyable. Qu'il parte ou qu'il reste, il va gérer ça avec le club. Mais moi comme je l'ai déjà dit, je veux qu'il reste" #PSGNO pic.twitter.com/S9u8vUq6h5 — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) August 11, 2019

Marquinhos (défenseur du PSG sur Canal+) : "On a essayé de bien débuter, avec une bonne aggressivité. La victoire était importante ce soir. On cherche à imposer de l'intensité. Le coach insiste sur ce point-là. On est en amélioration par rapport à la saison dernière. Cette année, on démarre bien dans ce secteur (...) Plus d'exigence qu'avant dans ce club ? Elle était toujours présente. Maintenant avec Leo, il met en avant la philosophie du club. Nous, on sent qu'on peut faire de bonnes choses et de bonnes choses à aller chercher si on marche tous ensemble. Moi, je prends vraiment du plaisir et je laisse les choix du poste au coach. Tous les joueurs doivent se mettre à la disposition du coach (...) Neymar ? Tout le monde est concentré sur notre jeu, et notre philosophie. Le reste, on reste de coté pour la direction. Ils savent très bien quoi faire. Nous, on doit vraiment penser au terrain, et non aux transferts".

Kylian Mbappé (attaquant du PSG sur Canal+) : "On essaye d'etre le plusperformant possible et le plus rapidement. On est très content et on a une semaine de travail complète pour en profiter. Etre plus compétitif qu'avant ? Ca dépend, on va essayer. Après, on ne va pas se mentir; on va voir ce qui va se passer avec Neymar. Ce n'est pas la même équipe. Mais on va essayer de le faire pour les fans. Ma passe décisive ? Il faut donner aussi. Mes coéquipîers m'en donnent, et j'essaye de leur rendre du mieux que je peux".

Paul Bernardoni (gardien de ) : "Je trouve qu'on a bien répondu. Les 3 buts, c'est le détail, c'est le haut niveau. C'est comme ça. On n'a pas spécialement à rougir. Mais ça fait quand même 3-0 et ça fait mal. Nous, le championnat, ça repart dès samedi contre Nice et il va falloir prendre des points (...) Le premier but nous a fait mal. Je pense qu'il y a péno, si on suit les nouvelles règles, mais c'est complètement involontaire. C'est dommage et je suis à deux doigts de sortir le péno. Mais il va falloir qu'on continue et je pense qu'on a quand même montré de bonnes choses".

Abdou Diallo (défenseur du PSG) : "Ce sont des supporters, ça fait partie du jeu. Neymar est avec nous pour l'instant. On est très contents parce que c'est un top joueur".

L'article continue ci-dessous

Ab.Diallo : "Ce sont des supporters, ça fait partie du jeu. #Neymar est avec nous pour l'instant. On est très contents parce que c'est un top joueur" #PSGNO pic.twitter.com/GWDjb3gPSh — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) August 11, 2019

Propos recueillis par Benjamin Quarez au Parc des Princes